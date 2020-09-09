موعد دفعة شهر سبتمبر من حساب المواطن وخطوات تغيير الآيبان البنكي

برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي يقدم الدعم للسعودين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض وذلك لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة وتوفير احتياجات الأساسية واللازمة ومحاولة تقديم حياة كريمة لهم ويضع البرنامج شروط واجب توافرها لاستحقاق الدعم المقدم منه سنتعرف عليها من خلال هذا المقال كما سنقدم لكم أيضاً موعد إيداع الدفعة الرابعة والثلاثين لشهر سبتمبر وخطوات تغيير الآيبان البنكي كما سنوضح لكم رقم الهاتف الخاص بالبرنامج وذلك لسهولة التواصل.

موعد إيداع دفعة شهر سبتمبر في حساب المواطن

يتم صرف الدعم المقدم من البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يصرف قبله بيوم أو بعده بيوم إذا كان يوم العاشر في الشهر الميلادي يصادف يوم عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن يتم صرف دفعة شهر سبتمبر يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من سبتمبر الجاري.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مواطن سعودي لديه الجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة.

الراتب الذي يحصل عليه المتقدم يقل عن ألفين ريال.

لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم عن خمسة وثلاثون عاماً.

لا يكون المتقدم متواجد في سجن أو دار إيواء.

يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض.

المتقدم للحصول على الدعم لم يقم بمغادرة المملكة خلال فترة الإثني عشر شهراً الماضية.

خطوات تغيير الآيبان البنكي

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على تفاصيل الطلب.

قم باختيار تغيير الآيبان البنكي.

قم بإدخال التعديلات التي تريد إدخالها.

وأخيراً قم بالضغط على حفظ.

رقم هاتف حساب المواطن

يعتبر أسهل طريقة للاستفسار والتواصل مع البرنامج يكون من خلال الرقم الموحد لحساب المواطن (19912) حيث يتم التواصل خلال ساعات العمل وتكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة العاشرة مساءً وأيام العمل من الأحد إلي الخميس.