- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا.
وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة (سي.إن.إن) ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم؛ أن "ترامب" أقر في فبراير (شباط) الماضي، بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار، لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر؛ وفقاً لـ"رويترز".
البيت الأبيض: "ترامب" لم يضلل الأمريكيين بشأن خطورة "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-09
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا.
وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة (سي.إن.إن) ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم؛ أن "ترامب" أقر في فبراير (شباط) الماضي، بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار، لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر؛ وفقاً لـ"رويترز".
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:15 PM
ردًّا على ما أثاره بوب وودورد حول علم الرئيس بقدرة الفيروس
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا.
وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة (سي.إن.إن) ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم؛ أن "ترامب" أقر في فبراير (شباط) الماضي، بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار، لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر؛ وفقاً لـ"رويترز".
، البيت الأبيض: "ترامب" لم يضلل الأمريكيين بشأن خطورة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: "ترامب" لم يضلل الأمريكيين بشأن خطورة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.