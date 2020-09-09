محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 5 حالات وفاة سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً. وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 10:16 PM Advertisements تسجيل 5 حالات وفاة لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا" لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً. وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. الكلمات المفتاحية ، لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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