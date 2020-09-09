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أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 8.577 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء التفشي في فرنسا نهاية الشتاء.
وأضافت أن عدد من توفوا بالمرض زاد 30 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 30.794 بعد أن زادت الوفيات 38 أمس، وفقاً لـ "رويترز".
وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا بلغ 344.101.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 10:14 PM
العدد الإجمالي للمرضى بالفيروس بلغ 344.101ثاني أعلى قفزة مسجلة.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 8.577 فرنسياً خلال يوم
أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 8.577 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء التفشي في فرنسا نهاية الشتاء.
وأضافت أن عدد من توفوا بالمرض زاد 30 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 30.794 بعد أن زادت الوفيات 38 أمس، وفقاً لـ "رويترز".
وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا بلغ 344.101.
، ثاني أعلى قفزة مسجلة.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 8.577 فرنسياً خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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