السعودية اليوم / مصرع 13 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في الصومال



مقديشو 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

قضت القوات العسكرية الصومالية اليوم، على 13 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية من بينهم قياديان، بمناطق تابعة لمحافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

وأكد قائد قوات كومندوز الصومالية، اللواء إسماعيل عبد المالك مالن، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات تمكنت خلال العملية العسكرية التي جرت في منطقة تبعد75 كيلومتر من مدينة كيسمايو من تصفية العناصر الإرهابية وتدمير قواعدها.

وكان 14 من عناصر الشباب قد قتلوا أمس، على يد الجيش الصومالي في مدينة " بلعد" في محافظة /شبيلي السفلى/ جنوبي البلاد.

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21:38ت م

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