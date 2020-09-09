السعودية اليوم / لجنة تطوير تهامة قحطان تعقد اجتماعها الثاني بسراة عبيدة



ظهران الجنوب 21محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

نظّم فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير اليوم ‏الاجتماع الثاني للجنة تطوير تهامة قحطان التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مقر بلدية سراة عبيدة بحضور عدد من مديري العموم بمنطقة عسير ورؤساء المجالس البلدية والبلديات والمراكز الإدارية وممثلي رجال الأعمال والاهالي،واشتمل جدول الاجتماع الذي أداره رئيس بلدية سراة عبيدة بندر الشهراني على عدد من المبادرات التي طرحتها أمانة منطقة عسير ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة السياحة وبنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية.

وأوضح الشهراني أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات أهمها تحويل مركز الفرشة إلى محافظة ودعم مشاريع البنية التحتية وإنشاء جمعية تعاونية زراعية،والتنسيق مع إدارات التعليم في سراة عبيدة وظهران الجنوب لتفعيل جانب استثمار واجهات المدارس والأراضي التابعة لوزارة التعليم في تهامة قحطان.

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21:25ت م

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