السعودية اليوم / فلسطين تسجل 696 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بكورونا و767 حالة تعافٍ ، وذلك بعد إجراء 5471 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس

// انتهى//

21:15ت م

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رام الله 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بكورونا و767 حالة تعافٍ ، وذلك بعد إجراء 5471 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.// انتهى//21:15ت م0240

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