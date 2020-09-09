السعودية اليوم / إيقاف 244 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل والأمن الجزائري، في عمليات متفرقة 244 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بعدد من المدن الجزائرية.

وأفادت إحصائية للجيش الجزائري اليوم، أن وحداته بمدن تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت 70 مهربًا.

وأضافت أن وحدات من حرس السواحل ومصالح الأمن بمدن جيجل وعنابة والطارف وعين تموشنت وتلمسان والوادي وتمنراست وسوق اهراس أوقفت 174 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 61 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

// انتهى //

21:12ت م

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