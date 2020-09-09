

رفحاء 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية المهندس محمد بن موسى الحربي ، اليوم ، بزيارة تفقدية لكلية التقنية للبنين بمحافظة رفحاء ، واطلع على سير العملية التدريبية وجاهزيتها .

ووقف خلال زيارته على مرافق الكلية من خلال جولة تفقدية عليها ، كما شاهد سير العملية التدريبية في جميع الأقسام ، واطلع على سير العمل في الأقسام التدريبية والإدارية.

وأكد المهندس الحربي مواصلة العمل ومضاعفة الجهد في كل ما من شأنه مصلحة وإنجاح العملية التدريبية.

// انتهى //

21:03ت م

0236





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم التدريب التقني بالحدود الشمالية يتفقد سير العمل بالكلية التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.