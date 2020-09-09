

حائل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

شارك فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة حائل بمهرجان ‏التمور والأسرة المقام في مركز القاعد بمنطقة حائل ، من خلال ‏جناح تعريفي اشتمل على مطبوعات ولوحات تعريفية عن ‏الإقراض ومنها قطاع التمور .

وأبرز الجناح دور الصندوق في ‏الإسهام في التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمنشآت السياحية ‏داخل المزارع المرخصة بتمويل مباشر من الصندوق بقروض ‏طويلة الأجل ، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية الأخرى التي ‏يمولها الصندوق وتدعم التنمية الزراعية في المملكة.‏

وأوضح مدير فرع الصندوق الزراعي بمنطقة حائل المهندس ‏أنور الغصاب ، أن مهرجان التمور والأسرة هو أحد المشاريع ‏الممولة من صندوق التنمية الزراعية والحاصل على رخصة ‏السياحة الزراعية دعماً للزراعة والمزارعين وتوفير بيئة ‏تسويقية مناسبة لمزارعي النخيل في إنتاج التمور وتسويقها ، مقدماً شكره للقائمين على هذا المهرجان ، داعياً الجميع ‏لزيارة المهرجان والاطلاع على هذا المشروع السياحي ‏الزراعي الذي يحتوي على العديد من الفعاليات والمنتجات ‏الزراعية وسط أجواء مختلفة من الترفيه لأفرد الأسرة كافة , ‏منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي بالمملكة ‏من حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - .‏

// انتهى //

21:02ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صندوق التنمية الزراعية يشارك في مهرجان التمور ‏والأسرة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.