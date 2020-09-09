شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يبحث مع الرئيس الصيني سبل مواجهة آثار كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحث خلاله "جهود مجموعة دول العشرين لمواجهة آثار جائحة كورونا".

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أشار "إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة". من جهته، هنأ الرئيس الصيني، العاهل السعودي بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

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