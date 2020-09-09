البيت الأبيض: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تقدم كبير باتجاه السلام في الشرق الأوسط المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/9/9 09:28 م بتوقيت أبوظبي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، مساء الأربعاء، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تقدم كبير باتجاه السلام في الشرق الأوسط.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.
وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع معاهدة "إبراهيم" للسلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
من جانبها أكدت الخارجية الإماراتية، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سيتوجه على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضاف البيان أن الزيارة بدعوة من الرئيس الأمريكي للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل.
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