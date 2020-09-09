سيدة تمزق قميص سياسي إيطالي خلال حملته الانتخابية

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

في مشهد مثير تمكنت سيدة، اليوم الأربعاء، من تمزيق قميص السياسي الإيطالي ماتيو سالفيني، فيما قامت بتقطيع قلادتين كان يضعهما حول عنقه.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المرأة وهي تمسك بسالفيني وتصرخ في وجهه بعد وصوله إلى بلدة بونتاسيف قرب البندقية في تجمع حاشد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 و21 سبتمبر الجاري.

وأبعدت الشرطة- بحسب “رويترز”- المرأة على الفور، فيما قالت وسائل إعلام محلية: إن السيدة من الكونجو وتبلغ من العمر 29 عامًا، غير أن الشرطة المحلية رفضت ذكر اسم المرأة، حيث تم توجيه تحذير لها دون إلقاء القبض عليها.



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