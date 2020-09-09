بالفيديو .. بريطانيان يتعاركان وسط الشارع باستخدام السيارات 

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في مانشستر ببريطانيا شخصين يقومان بالتعارك باستخدام السيارات.

وكشف مقطع الفيديو كيف أن شخصين على ما يبدو كان يسيران في اتجاهين متقابلين، غير أنهما سار في نفس الاتجاه الأمر الذي حرم كلًّا منهما من المرور.

وفي تغريدة على صفحة حماك الكويتية قالت الصحيفة: “شخص من مانشستر في بريطانيا سمع صوت إطارات سيارات وعندما عاد لكاميرات المراقبة اكتشف أن هناك شخصين أصرّ كل منهما على المضي في طريقه دون إفساح المجال للآخر فألصقا صدام سيارتهما ببعض وبدآ بمحاولة دفع بعضهما بالقوة في منظر وصف بالحماقة”.



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