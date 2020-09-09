مصري يقاضي جهة مجهولة ويتهمها بزرع شريحة إلكترونية برأسه 

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

يبدو أن مواطنًا مصريًّا تأثر بالفيلم السينمائي المصري للفنان محمد سعد 8 جيجا، حتى إنه تصور أن جهة مجهولة تمكنت من زرع أجهزة تنصت عليه في رأسه.

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وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد تقدم مواطن بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يؤكد فيها بأن هناك جهات غير معلومة قامت بوضع شريحة بداخله هو وشقيقته.

وطالب صاحب الدعوى “هـ. ع” المحكمة بنزعها من داخلة حتى يتمكن من العيش السليم.

وقال في دعواه: “إنني أتعرض إلى مضايقات، حيث يوجد شريحة إلكترونية على جسدي، ويوجد أجهزة تنصت ومراقبة عن طريق القمر الصناعي؛ لذلك قمت بتحرير المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إداري الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وتم حفظه.

وأوضح أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التصنت أضرارًا عديدة تتمثل في أضرار مزمنة: (1- السرطان 2- التهاب الأذن 3- الالتهاب الرئوي 4- اعوجاج العمود الفقري وألم في العظام 5- تلف الألياف العصبية 6- التأثير علي الجهاز المناعي 7- تقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وجسمانية 8- اضطراب في النوم 9- قلق نفسي)، فكل هذه الأمراض تنتج عن الشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت والمراقبة.



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