MBC تُطلق شركتها الخاصة للتسويق الإعلاني.. قاعدة ذاتية للإعلان والفكاك من سيطرة شويري

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت “مجموعة MBC”، اليوم الأربعاء، إطلاق شركتها الخاصة للتسويق الإعلاني على قنواتها ومنصّاتها المتعدّدة والمتنوعة.

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وقالت مجموعة MBC في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تندرج هذه الخطوة ضمن جهود المجموعة لتعزيز إستراتيجية نمو أعمالها التجارية… كما تأتي بالشراكة مع “مجموعة المهندس القابضة- EHG” السعودية، وذلك بهدف تقديم حلول إعلانية ورقمية متكاملة.

وعلق د. سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة سابقًا بقوله: “بلغت مجموعة شويري الإعلانية في وقت من الأوقات حدًّا مقلقًا من السيطرة على سوق الإعلان السعودي لم يكن أحد يتخيل إمكانية مجرد تخفيفه ناهيك عن الفكاك منه”.

وأضاف أن عدم تجديد MBC عقدها مع “شويري” خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء قاعدة ذاتية لصناعة الإعلان في المملكة قائمة على أيدٍ سعودية مدرّبة!!



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