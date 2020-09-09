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التسوية الودية بالرياض تسترد 15 مليون ريال حقوق وأجور متأخرة
من خلال جلسات الصلح خلال 4 أشهر
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من استرداد حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تصل إلى أكثر من 15 مليون ريال خلال 4 أشهر، بعد عقد جلسات الصلح بين طرفي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.
وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها مايقارب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأشار إلى أن عمل الإدارة يشتمل على دراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية، ثم التواصل مع الطرفين لإبلاغهم بموعد جلسات الصلح، ومن ثم عقد الجلسات للوصول إلى حل الخلاف بشكل ايجابي إن أمكن أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
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