التقاعد: أكثر من 21 ألف معاملة منجزة إلكترونيًّا خلال أغسطس

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد إحصاءاتها الشهرية لقياس تطور الخدمات الإلكترونية والعناية بالعملاء خلال شهر أغسطس 2020م.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها نفذت أكثر من 21 ألف معاملة إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من نصف مليون زائر.

وأوضحت المؤسسة أن هذا العدد المتنامي لزوار بوابة الخدمات الإلكترونية يعكس التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة ونجاحها في تحويل تعاملات العملاء إلى تعاملات إلكترونية بالكامل تيسيرًا عليهم وتحقيقًا لإستراتيجية “التقاعد” 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين والمستفيدين.

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وأفادت أن عدد المسجلين الجدد خلال شهر أغسطس في البوابة بلغ أكثر من 9 آلاف مستخدم، فيما بلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونيًّا خلال الشهر ذاته أكثر من 86 ألف تعريف، كما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق “التقاعد” للأجهزة الذكية أكثر من 8 آلاف تحميل.

وفي سياق العناية بالعملاء استقبلت المؤسسة في المدة ذاتها أكثر من 34 ألف اتصال وردت لمركز الاتصال، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها للعناية بالعملاء في تويتر.

مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قامت بصرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس بمجموع يتجاوز 6.6 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.





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