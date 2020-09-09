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الجهني يتوقع: أمطار شديدة الغزارة على عدة مناطق
تشتد غزارتها خلال اليومين القادمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. زياد الجهني، الباحث في الطقس والمناخ، أمطارًا غزيرة على منطقة مكة ومناطق ما بين مكة والمدينة خلال الساعات المقبلة.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر: “بدأت ذروة الحالة الممطرة بسحب غزيرة على منطقة مكة وما بينها وبين المدينة واليومين القادمين أشّد غزارة وأكثر قوة بمشيئة الله”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًّا على وسط وأجزاء من شرق وشمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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