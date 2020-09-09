فيديو.. معلم يتابع طلابه عبر منصة مدرستي أثناء إجرائه فحوصات طبية

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضرب معلم مثلًا في العطاء والتفاني في العمل رغم ظروفه الصحية حيث قام بمتابعة أداء الطلاب عن بعد عبر منصة مدرستي رغم ظروفه الصحية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المعلم علي آل شتلة من ثانوية زيد بن حارثة في تعليم سراة عبيدة وهو يقوم بمتابعة دروسه وطلابه عبر منصة مدرستي رغم ظرفه الصحي.

وأشاد المواطنون بما قام به هذا المعلم، مؤكدين أنه مثال رائع من أمثلة المعلمين المخلصين.



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