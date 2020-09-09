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كهرباء القنفذة تزيح أسلاك الضغط العالي من فوق منزل مواطن
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - القنفذة
في تجاوب مع ما نشرته ” متابعات الخليج 365 ” في ٣ / ٩ / ٢٠٢٠ م، تحت عنوان “كهرباء القنفذة تماطل في إزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزل مواطن ” بادرت شركة كهرباء القنفذة بإزاحة أسلاك الضغط العالي من على منزل متابعات الخليج 365 محمد الفلقي.
هذا وقد شكر الفلقي “متابعات الخليج 365” على تفاعلها تجاه كل ما يخص المواطنين وإيصال شكواهم بكل شفافية.
وكانت ” متابعات الخليج 365 ” قد نشرت في وقت سابق مشكلة الفلقي والذي عانى جراء انتظاره لستة أشهر من أجل إزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزله بمخطط الفريق بحلي.
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