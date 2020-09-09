كهرباء القنفذة تزيح أسلاك الضغط العالي من فوق منزل مواطن

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - القنفذة

في تجاوب مع ما نشرته ” متابعات الخليج 365 ” في ٣ / ٩ / ٢٠٢٠ م، تحت عنوان “كهرباء القنفذة تماطل في إزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزل مواطن ” بادرت شركة كهرباء القنفذة بإزاحة أسلاك الضغط العالي من على منزل متابعات الخليج 365 محمد الفلقي.

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هذا وقد شكر الفلقي “متابعات الخليج 365” على تفاعلها تجاه كل ما يخص المواطنين وإيصال شكواهم بكل شفافية.

وكانت ” متابعات الخليج 365 ” قد نشرت في وقت سابق مشكلة الفلقي والذي عانى جراء انتظاره لستة أشهر من أجل إزاحة أسلاك الضغط العالي من فوق منزله بمخطط الفريق بحلي.