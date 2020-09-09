غرف عمليات رقمية بمدينة الملك سعود الطبية

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مميزات غرف العمليات: الحوائط والأرضيات معزولة بمواد مضادةللبكتيريا والجراثيم

أنظمة تكييف خاصة ومميزة مزودة بفلاتر للهواء للتنقية بدقة عالية

نظام خاص للتخلص من غازات التخدير الضارة

نظام آخر يعزل الغرف عن الهواء الخارجي

نظام إضاءة حديث وخاص السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت مدينة الملك سعود الطبية غرف العمليات الرقمية «الديجتال» من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، وبأقسام عدة كالأشعة والمختبر وأجهزة المناظير، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وعمل التدخلات الجراحية المعقدة. وأوضحت المدينة أن العمليات الرقمية تتكون من 9 غرف، من أهمها غرف العمليات الهجينة التي تدمج بين غرفة العمليات التقليدية وغرفة الأشعة التداخلية، إضافة إلى غرف عمليات مصممة للتزود بالروبوت للعمليات الدقيقة. وبينت أن الغرف مزودة بشاشات عالية الدقة والجودة لعرض جميع بيانات المريض وخطوات الجراحة، مما يتيح دقة أعلى أثناء إجراء العمليات الجراحية، وتعمل باللمس لمزيد من السرعة والإنجاز في العمل، كما يمكن من خلال نظام العمليات الرقمية نقل وقائع تلك الجراحات مباشرة في الملتقيات والمؤتمرات الطبية العالمية، مشيرة إلى أن العمل الرقمي في غرف العمليات يسهم كثيرا في اتخاذ القرارات الجراحية بشكل سريع، مما ينعكس إيجابيا على المريض، ويساعد في تلقيه للعلاج المناسب في الوقت المثالي، كما أن الغرف مزودة بمختلف التجهيزات والأدوات الجراحية. وأضافت أنه تطبق في غرف العمليات الرقمية أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تلتزم بمواصفاتها للمقاييس والمعايير الخاصة. يذكر أن أقسام العمليات في مدينة الملك سعود الطبية أجرت 19 ألف عملية جراحية خلال عام 2019.

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