775 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 720 حالة

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إجمالي الحالات 323,012

المتعافون 298,966

الحالات النشطة 19,881

الوفيات 4165 السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وشفاء 720 حالة، و28 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 323,012 حالة، منها 19,881 حالة نشطة بينها 1386 حالة حرجة.

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