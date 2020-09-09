منصة لنتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية الصحية

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ويأتي إطلاق المنصة تحقيقا لأهداف الهيئة في الاندماج مع المجتمع، وإتاحة الاطلاع على البيانات بكل شفافية بما يخدم المصلحة العامة، وتسهيل الحصول على النسب والأرقام المتعلقة باختبار رخصة الممارسة المهنية.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن المنصة التفاعلية تعد واحدة من التحولات الكبيرة للهيئة في مجال البيانات، وإتاحة الاطلاع عليها، حيث عملت على ذلك استراتيجيا بما يجعلها في متناول المتخصصين والجهات بجميع فئاتها ويحقق الفائدة العامة من خلال الاعتماد على البيانات اللحظية والمحدثة بشكل مستمر.
وأشار إلى أن نسب الاجتياز المرتفعة في اختبارات الممارسة المهنية تثبت مدى كفاءة الكوادر الوطنية ومخرجات التعليم في الوطن.
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