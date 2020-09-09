ضبط مقيم بالطائف أعد منزله لممارسة أعمال الدجل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف على وافد من الجنسية السودانية في عقده الخامس من العمر أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بالمحافظة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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