ولي العهد يبحث قضايا الأمن الإقليمي مع وزير الدفاع الياباني

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وجرى خلاله استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين البلدين.
كما جرى بحث قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
إلى ذلك أجرى ولي العهد اتصالا، أمس الأول، بنائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.
وأعرب الشيخ نواف الصباح عن بالغ شكره وتقديره، لولي العهد، على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، متمنيا له موفور الصحة والعافية.
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