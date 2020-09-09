، رغم معارضة الحكومة.. إقليم تيغري الإثيوبي يجري انتخابات برلمانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قادته رفضوا قرار التمديد للنواب

توجه حشد من الناخبين من طلاب شباب ومحاربين قدامى على كراسي متحركة وغيرهم، اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع في منطقة تيغري بشمال إثيوبيا في تصويت يشكل تحديًا لسلطة رئيس الوزراء أبيي أحمد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة (03,00 ت غ) في هذه المنطقة الجبلية، على الرغم من قرار السلطات تأجيل كل الانتخابات؛ بسبب وباء "كوفيد-19"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتشكل هذه الانتخابات التي تعتبرها أديس أبابا غير شرعية، أحدث تحدٍّ لحكومة أبيي أحمد، التي تواجه انقسامات سياسية وإثنية عميقة، وتجد نفسها في لحظة حرجة في علاقاتها مع تيغري.

وهيمنت هذه المنطقة التي تتقاسم حدودًا مع إريتريا والسودان، على الحياة السياسية الإثيوبية لثلاثة عقود تقريبًا قبل أن تفضي تظاهرات مناهضة للحكومة إلى وصول "أحمد" إلى السلطة في 2018.

وكان يفترض أن تنظم إثيوبيا انتخابات وطنية في أغسطس (آب)، لكن مفوضية الانتخابات أرجأت هذه الانتخابات في مارس (آذار) إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة الصحية.

ورفض قادة المنطقة تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب، التي كان يفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، وقرر قادة التيغري إجراء الانتخابات بمفردهم في المنطقة؛ مما أثار غضب الدولة الفيدرالية، التي اعتبرت التصويت "بلا أساس قانوني" و"باطل ولاغ".