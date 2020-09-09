محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 2.151 حالة جديدة سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878. وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة. 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 08:46 PM Advertisements تسجيل 2.151 حالة جديدة حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878 حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878 سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878. وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة. الكلمات المفتاحية ، حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878 ،

المصدر : الخليج 365

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