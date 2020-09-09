، "التسوية الودية" بالرياض تسترد 15 مليون ريال من خلال جلسات الصلح ،

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تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من استرداد حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تصل إلى أكثر من 15 مليون ريال خلال 4 أشهر، وذلك بعد عقد جلسات الصلح بين طرفَي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يُرضي الطرفَين.
وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها ما يقرب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأشار إلى أن عمل الإدارة يشتمل على دراسة الطلبات، والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية، ثم التواصل مع الطرفَين لإبلاغهما بموعد جلسات الصلح، ومن ثم عقد الجلسات للوصول إلى حل الخلاف بشكل إيجابي إن أمكن، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض
"التسوية الودية" بالرياض تسترد 15 مليون ريال من خلال جلسات الصلحفهد الغبيوي الخليج 365 2020-09-09
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من استرداد حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تصل إلى أكثر من 15 مليون ريال خلال 4 أشهر، وذلك بعد عقد جلسات الصلح بين طرفَي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يُرضي الطرفَين.
وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها ما يقرب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأشار إلى أن عمل الإدارة يشتمل على دراسة الطلبات، والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية، ثم التواصل مع الطرفَين لإبلاغهما بموعد جلسات الصلح، ومن ثم عقد الجلسات للوصول إلى حل الخلاف بشكل إيجابي إن أمكن، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:23 PM
عبارة عن حقوق وأجور متأخرة
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من استرداد حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تصل إلى أكثر من 15 مليون ريال خلال 4 أشهر، وذلك بعد عقد جلسات الصلح بين طرفَي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يُرضي الطرفَين.
وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها ما يقرب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأشار إلى أن عمل الإدارة يشتمل على دراسة الطلبات، والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية، ثم التواصل مع الطرفَين لإبلاغهما بموعد جلسات الصلح، ومن ثم عقد الجلسات للوصول إلى حل الخلاف بشكل إيجابي إن أمكن، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
، "التسوية الودية" بالرياض تسترد 15 مليون ريال من خلال جلسات الصلح ،
المصدر : الخليج 365
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