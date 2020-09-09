، "النقد الدولي" يحذر: أزمة "كورونا" لم تنته بعد ،

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حذر صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، من أن أزمة فيروس كورونا الجديد لم تنته بعد.
وأكد الصندوق أهمية الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح، وفقاً لـ"رويترز".
وفي مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، ذكرت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث؛ أن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود.
ولفتت الخبيرتان الاقتصاديتان إلى أن التعافي لا يزال هشًّا للغاية ومتفاوتاً باختلاف المناطق والقطاعات، ولضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021؛ إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعمًا متواصلًا.
وقدم صندوق النقد تمويلًا طارئًا إلى 75 دولة؛ 47 منها دول منخفضة الدخل.
"النقد الدولي" يحذر: أزمة "كورونا" لم تنته بعدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-09
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، من أن أزمة فيروس كورونا الجديد لم تنته بعد.
وأكد الصندوق أهمية الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح، وفقاً لـ"رويترز".
وفي مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، ذكرت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث؛ أن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود.
ولفتت الخبيرتان الاقتصاديتان إلى أن التعافي لا يزال هشًّا للغاية ومتفاوتاً باختلاف المناطق والقطاعات، ولضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021؛ إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعمًا متواصلًا.
وقدم صندوق النقد تمويلًا طارئًا إلى 75 دولة؛ 47 منها دول منخفضة الدخل.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:20 PM
أكد الحاجة لتعاون دولي لتطوير لقاح
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، من أن أزمة فيروس كورونا الجديد لم تنته بعد.
وأكد الصندوق أهمية الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح، وفقاً لـ"رويترز".
وفي مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، ذكرت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث؛ أن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود.
ولفتت الخبيرتان الاقتصاديتان إلى أن التعافي لا يزال هشًّا للغاية ومتفاوتاً باختلاف المناطق والقطاعات، ولضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021؛ إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعمًا متواصلًا.
وقدم صندوق النقد تمويلًا طارئًا إلى 75 دولة؛ 47 منها دول منخفضة الدخل.
، "النقد الدولي" يحذر: أزمة "كورونا" لم تنته بعد ،
المصدر : الخليج 365
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