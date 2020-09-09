محمد بن مسعود - الدمام - تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان. وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر.أمانة منطقة الرياض أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة فهد الغبيوي الخليج 365 2020-09-09 أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان. وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر. Advertisements 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 08:01 PM تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان. وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر. ، أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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