وزارة التعليم تعلن طريقة التسجيل والدخول في تطبيق الروضة الافتراضية للأطفال

ضمن المتابعات المستمرة لآخر الأخبار والمستجدات الواردة من وزارة التعليم السعودية، أعلنت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن توضيح طريقة التسجيل والدخول في تطبيق الروضة الافتراضية المخصص للاطفال في العمر من 3 إلى 6 سنوات، وهو تطبيق متوافر على متاجر الهواتف الذكية للاندرويد وآيفون،حيث يحتوي على مواد تعليمية مشوقة، وتجارب علمية متنوعة تعزز من الهوية الوطنية والمهارات والقيم للأطفال.

ودعت الوزارة أولياء الأمور لتحميل التطبيق والتسجيل فيه كولي أمر، ومن ثم تسجيل الأطفال بحيث يكون لكل طفل حساب مستقل، بحيث يستطيع ولي الأمر فيما بعد الاطلاع على التقارير الخاصة بطفله والتي تبين متوسط وساعات استخدام التطبيق، كما يمكنه معرفة النقاط والمهارات التي أتمها واكتسبها الطفل.

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التسجيل في تطبيق الروضة الافتراضية

يمكن إتمام تسجيل الطفل في تطبيق الروضة الافتراضية من خلال الخطوات التي بينتها وزارة التعليم، وذلك من خلال اتباع مايلي:

بعد تحميل التطبيق وفتح تظهر شاشة البدء والتي يتم من خلالها التأكيد على أن المستخدم هو ولي الأمر وليس الطفل.

يتم الضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على التالي.

تظهر معلومات ولي الأمر ويتم استكمال التسجيل بتعبئة البيانات المطلوبة المتبقية.

يتم إضافة طفل جديد، حيث يظهر اسم الطفل رباعي، وعلى ولي الأمر استكمال باقي البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل.

يمكن إضافة أكثر من طفل، بحد أقصى 5 أطفال على أن تكون أعمارهم بين 3 و 6 سنوات

يتم إضافة متابع، بحيث يتم تسجيل شخص متابع للطفل مثل والدته أو معلم خاص وتعبئة البيانات والضغط على تسجيل.

رابط تحميل تطبيق الروضة الافتراضية للأطفال

يمكن لأولياء الأمور تحميل التطبيق بشكل ميسر، حيث أنه متوفر على كلا متاجر الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد أو بنظام ios للآيفون، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن من خلال التطبيق التواصل مع الدعم الفني وفتح طلب جديد وتعبئة البيانات التفصيلية حول الإشكال أو الاستفسار، حيث يتم الرد بشكل مباشر من خلال التطبيق.