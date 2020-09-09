ترشيح مبتعث سعودي لجائزة «رئيس الأطباء» بجامعة كندية

رشَّحت جامعة ماكماستر الكندية مبتعث جامعة جازان علي بن محمد صميلي لجائزة رئيس الأطباء المقيمين لعام 2020م.

من جانبه عبر المبتعث علي صميلي عن سعادته بالترشح لهذا المنصب، وقال إن ثقة الأطباء والاستشاريين في جامعة ماكماستر تحملنه مسؤولية كبرى لأداء المهام والواجبات على أكمل وجه، وبما يعكس تميز مبتعثي كلية الطب بجامعة جازان.

وأكد المبتعث الصميلي أن ما تقدمه جامعة جازان بتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني من دعم وتشجيع ومتابعة للمبتعثين في دول العالم أسهم في تحقيق منجزات عديدة تجسد صورة مشرفة لشباب وشابات الوطن المبتعثين بمختلف دول العالم، منوهًا بتواصل الجامعة المستمر مع مبتعثيها منذ تفشي جائحة كورونا وتقديم الرعاية لهم ولأسرهم.

وقدم الصميلي شكره للملحقية الثقافية بكندا على دعمها المتواصل للطلبة في برنامج الابتعاث، وعلى الاهتمام بكل ما من شأنه رفع مستوى الطبيب السعودي.

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فيما هنأ وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين المبتعث علي صميلي، مؤكدًا أن تميز جامعة جازان نابع من تميز مبتعثيها الذين يمثلون الوطن خير تمثيل، متمنياً له وللمبتعثين كافة التوفيق والنجاح.

يُذكر أن المبتعث الصميلي حاصل على الزمالة الكندية في الأمراض الباطنية، ومبتعث حاليًا لدراسة التخصص الدقيق في الجهاز الهضمي والمناظير، فيما بلغ عدد مبتعثي الجامعة الذين يواصلون دراستهم بالخارج 538 مبتعثا ومبتعثة في 14 دولة حول العالم.

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