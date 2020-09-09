إنفوجراف.. المرور يوضح جدول الرسوم المقررة لاستخراج رخص القيادة وسير المركبات

أوضح «المرور السعودي»، الرسوم المقررة لاستخراج تراخيص القيادة والسير ونقل ملكية المركبات بأنواعها، لافتًا إلى أن رسوم اللوحات المؤقتة ـ لمدة 30 يومًا فقط ـ تقدر بـ300 ريال، أما رسم بدل التالف أو المفقود عند إصدار لوحة أو لوحتين فيقدر بـ100 ريال.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» نشر «المرور السعودي» جدولاً للرسوم المقررة على رخص القيادة بأنواعها؛ ووفق الجدول، فإن رسوم رخصة السير الخاصة تقدر بـ100 ريال، ويتم سداد مثل هذه القيمة عند التجديد السنوي أو استخراج بدل تالف أو فاقد.

وبالنسبة لرخصة سير نقل خاصة، فإن الرسم السنوي يقدر بـ200 ريال، وينخفض إلى 100 ريال عند استخراج بدل التلف أو الفاقد.

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وبشأن رُخص القيادة أشار «المرور» إلى أن رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة أو العامة تقدر بـ40 ريالاً في السنة، وترتفع الرسوم إلى 100 ريال لرخصة قيادة مركبات أشغال عامة، أما رسوم «قيادة دراجة آلية» فيقدر بـ20 ريالاً.

وتصل الرسوم إلى 100 ريال عند استخراج تصريح قيادة مؤقت.

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