«الموارد البشرية» تسترد 15 مليون ريال عبر جلسات الصلح بالرياض

عبر إدارة التسوية التابعة لفرع الوزارة

استردت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تتجاوز 15 مليون ريال خلال أربعة أشهر فقط، بعد عقد جلسات الصلح بين طرفي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفان. وقال مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، إن إدارة التسوية الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيرًا إلى أن عمل الإدارة يشتمل على دراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية ثم التواصل مع الطرفين؛ لإبلاغهم بموعد جلسات الصلح ومن ثم عقد الجلسات للوصول إلى حل الخلاف بشكل إيجابي إن أمكن أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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