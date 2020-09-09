«الجوازات» توضح الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة عبر البحرين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة عن طريق البحرين.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية قدوم الخادمة المنزلية عبرالبحرين، قالت المديرية عبر «تويتر»: السماح بالدخول يشمل المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة للمملكة وأفراد أسرهم معهم من غير السعوديين، إضافة إلى العمالة المنزلية المرافقة لهم، ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة.

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