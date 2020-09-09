بالأرقام.. خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية البالغ عددها 775، والتي تصدرتها الدمام بتسجيل 54 حالة، وتبعتها مكة المكرمة بتسجيل 51 حالة، وحلت بعدهما جدة بـ45 حالة.

كما سجلت الهفوف والرياض 40 حالة لكل منهما، المدينة المنورة 37، ينبع 36، عرعر 33، القطيف 30، المبرز 28، الظهران 21، حائل 19، رفحاء 17، النعيرية وجازان 14 لكل منهما، تبوك 12، فيما سلجت كل من بريدة، الطائف، خميس مشيط، أبو عريش 9 إصابات لكل منهم، وسجلت الخبر وحفر الباطن 8 حالات لكل منهما، وسجلت الحرجة، والخفجي، بقيق، بيش 7 حالات لكل منهم، وسجلت نجران، شرورة، ووداي الدواسر 6 حالات لكل منهم،

وسجلت المخواة، خيبر، ظهران الجنوب، البشائر، سبت العلاية، الجبيل، مليحة، تنورة، الخرج، 5 حالات بكل منهم، حينما سجلت الباحة، بلجرشي، القمحة، رجال ألمع، رابغ 4 حالات بكل منهم.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة.

Advertisements

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323012، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 298966.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4165 حالة، فقد تم تسجيل 28 حالة وفاة، و720 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تزف بشرى للمواطنين بشأن نتائج مواجهة فيروس كورونا

وزارة الصحة: الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا تخطت الـ5 ملايين

وزارة الصحة: 28 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 298966 حالة