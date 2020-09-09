هيئة ذوي الإعاقة تستضيف المؤتمر الدولي الافتراضي للدراجة ثلاثية العجلات

نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي الافتراضي لرياضة الدراجة ثلاثية العجلات للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنية الفيديو بحضور ومشاركة عدد من الباحثين والمهتمين من مختلف دول العالم وبتنظيم من قِبل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

وانصب تركيز جلسات المؤتمر على التعريف برياضة الدراجة الثلاثية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها رياضة عالمية مطبقة في دول عديدة رغم حداثتها، وأفاض في ذلك الباحثون المشاركون من دول بريطانيا الدنمارك والسويد وهولندا. كما أوضح الباحثون فوائد رياضة الدراجة الثلاثية لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الصحيّة، وأشاروا إلى إسهامها الإيجابي في تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ولقي إقبالًا بالداخل والخارج ففاق عدد متابعي جلساته مائتي شخص من مختلف الدول، كما شهد حضور عدد من الجهات الداخلية ذات العلاقة وحظي المؤتمر بترجمة فورية للغة الإشارة.

وقد عقد المؤتمر لخدمة جوانب عديدة في رؤية 2030؛ أهمها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة ممارسي الرياضة ورفع جودة الحياة العامة.