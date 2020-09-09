وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من «جائزة التميّز الإعلامي»

تطلق وزارة الإعلام النسخة الثانية من «جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2020م» احتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ودعت الوزارة جميع القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع للتقدم إلى الجائزة والمشاركة بإبداعاتهم، وترشيح الأعمال المتميزة التي تحتفي بوطننا الشامخ.

وتسعى وزارة الإعلام من خلال الجائزة إلى بث روح الحماس، وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد إلى المشاركة بإيجابية، والإسهام في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز قيمها، من خلال تقديم المحتوى الإبداعي الإعلامي المتميز، واختيار أفضل المشاركات للفوز بالجائزة.

كما تهدف إلى تسليط الضوء على دور الإعلاميين والمبدعين عبر الحملات الوطنية، وكذلك إبراز المنتجات الإعلامية المتنوعة التي تقدمها القطاعات والأفراد احتفاء باليوم الوطني الـ90، من خلال إظهار حب الوطن والانتماء إليه، واستشعار النعم، والاعتداد بالملحمة البطولية؛ لتأسيس البلاد وتوحيدها.

ومن المقرر تكريم أفضل المشاركات الإبداعية الإعلامية الفائزة، بعد تحكيمها من قبل لجنة خبراء من المختصّين في مسارات الجائزة الثمانية.

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وتشمل مسارات «جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني الـ90»: أفضل حملة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل صورة فوتوغرافية، وأفضل فيديو للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل منتج تليفزيوني، وأفضل فيديو إبداعي لجهود المملكة في مكافحة جائحة كورونا.

وتُستقبل جميع المشاركات والترشيحات الخاصة بالجائزة بداية من اليوم حتى يوم 24 سبتمبر الجاري عبر المنصة الرقمية المخصصة للجائزة.

وستُعلن أسماء الفائزين في مسارات الجائزة الثمانية على قنوات التواصل الاجتماعي، في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وتتوافر في موقع الجائزة معلومات وشروط المشاركة بشكل أوسع. كما يقوم حساب الجائزة على منصة تويتر بالرد على التساؤلات الخاصة بالجائزة.

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