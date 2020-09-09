رصد 12 مخالفة للوائح الثروة الحيوانية بالطائف

رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلاً في إدارة الثروة الحيوانية بـ12 مخالفة من أنظمة ولوائح الثروة الحيوانية خلال جولات تفتيشية على المنشآت البيطرية في المحافظة. من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية تهدف إلى حسن العمل بها وتحسين إجراءات الأمن الحيوي ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت للرفق بالحيوان وفقًا لنظامَي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. يذكر أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في الطائف، لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.



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