730 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بنجران

أعلن المتحدث الرسمي لصحة منطقة نجران علي آل جليدان أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الاستشارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في حي الحضن والضباط وسلطانة شرورة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 5118 مستفيدا، حيث قُدمت لهم الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسرة والباطنة والنساء والولادة والعيون والأطفال تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة. وأوضح أن العيادات الاستشارية في المراكز تهدف إلى تسهيل إيجاد الخدمات للمراجعين في الأحياء بدلا من الذهاب إلى المستشفيات، وتقليص فترات الانتظار في المستشفيات، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيدين من خدماتها. يذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 730962 مراجعا استفادوا من خدمات عيادات الأسنان والأمراض المزمنة والطفل السليم والحقن والفحوص الإشعاعية والمخبرية.



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