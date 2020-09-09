السعودية اليوم / الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي يزور الهيئة السعودية للملكية الفكرية



الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

زار الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي الهيئة

وناقش الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون والموضوعات المشتركة بين الندوة والهيئة.

// انتهى //

18:48ت م

0209



الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسزار الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض اليوم، التقى خلالها برئيسها التنفيذي عبدالعزيز السويلم.وناقش الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون والموضوعات المشتركة بين الندوة والهيئة.// انتهى //18:48ت م0209

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