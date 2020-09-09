

الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد إحصاءاتها الشهرية لقياس تطور الخدمات الإلكترونية والعناية بالعملاء خلال شهر أغسطس 2020م.

وأوضحت المؤسسة أنها نفذت أكثر من 21 ألف معاملة إلكترونياً، فيما بلغ عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من نصف مليون زائر، مبيّنة "التقاعد" أن هذا العدد المتنامي لزوار بوابة الخدمات الإلكترونية يعكس التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة ونجاحها في تحويل تعاملات العملاء إلى تعاملات إلكترونية بالكامل تيسيراً عليهم وتحقيقاً لإستراتيجية "التقاعد" 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين والمستفيدين.

وأفادت أن عدد المسجلين الجدد خلال شهر أغسطس في البوابة بلغ أكثر من 9 آلاف مستخدم، فيما بلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً خلال الشهر ذاته أكثر من 86 ألف تعريف، كما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق "التقاعد" للأجهزة الذكية أكثر من 8 آلاف تحميل.

وفي سياق العناية بالعملاء استقبلت المؤسسة في المدة ذاتها أكثر من 34 ألف اتصال وردت لمركز الاتصال، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها للعناية بالعملاء في تويتر.

مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قامت بصرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس بمجموع يتجاوز 6.6 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.

// انتهى //

18:11ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التقاعد" في أغسطس: أكثر من 21 ألف معاملة منجزة إلكترونياً و 9 آلاف مسجل جديد في بوابة الخدمات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.