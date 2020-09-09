السعودية اليوم / الأردن تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا، مشيرة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالة.

// انتهى //

17:57ت م

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عمّان 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا، مشيرة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالة.// انتهى //17:57ت م0199

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