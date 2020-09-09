السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم مركز أداء ينوه بجهود سمو أمير منطقة مكة المكرمة لتحسين أداء الأجهزة العامة في المنطقة



الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 9 سبتمبر 2020 م واس

نوه المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»المهندس راشد بن عبدالله القعود بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة التي من شأنها تحسين أداء الأجهزة العامة بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية في منطقة مكة المكرمة .

جاء ذلك، خلال زيارة وفد مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة لمقر المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في الرياض اليوم برئاسة أمين عام المجلس خالد بن حمود البقمي، يرافقه عدد من رؤساء لجان مجلس المنطقة وذلك تعزيزاً للشراكة بين المركز وإمارة منطقة مكة المكرمة.

وأشار المهندس القعود خلال اجتماعه بوفد مجلس منطقة مكة المكرمة إلى الدور الذي يقوم به مركز "أداء" والهادف لرفع مستويات الخدمات الحكومية وتطويرها، إضافة إلى تذليل كافة التحديات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات الحكومية، موضحاً أن الشراكة بين المركز وإمارة منطقة مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز تنمية تعامل موظفي الاجهزة العامة في المنطقة مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والإستفادة منها في شتى المجالات، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات.

من جهته، تطرق أمين عام مجلس منطقة مكة المكرمة خالد بن حمود البقمي إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين إمارة منطقة مكة المكرمة ومركز "أداء"، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تحقيق التميز ومتابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في منطقة مكة المكرمة من أجل تحقيق أهداف الخطة التنموية للمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق مؤشرات القياس المعتمدة.

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17:34ت م

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