السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرأس الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ



تبوك 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم, الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ . وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي مستهل الجلسة هنأ سموه, الدكتورة خلود بن محمد الخميس بمناسبة تعيينها أمينا عاماً لمجلس المنطقة, مؤكدا دور ومكانة المرأة

وأوضحت الدكتورة الخميس أن سمو أمير منطقة تبوك نوه خلال الجلسة بالنجاح الكبير والتعامل المحكم الذي حققته المملكة بتوجيه مباشر ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- لمواجهة جائحة

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس واستعرض توصيات اللجان ومنها: اطلاع المجلس على نتائج جولات اللجان الميداني التي سبق أن شكلها من أعضائه المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، والتوجيه بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة, إلى جانب مناقشة عدد من النقاط الأخرى والتوجيه حيالها باللازم.

كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة والعمل على هيكلة لجنة شؤون الاسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها، مع أهمية عقد دروس عمل لتوعية المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة,

وأكد المجلس أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة.

// انتهى //

17:25ت م

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تبوك 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم, الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ . وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.وفي مستهل الجلسة هنأ سموه, الدكتورة خلود بن محمد الخميس بمناسبة تعيينها أمينا عاماً لمجلس المنطقة, مؤكدا دور ومكانة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية, حيث أصبحت واجهة مشرفة تشارك بفعالية في مختلف المجالات.وأوضحت الدكتورة الخميس أن سمو أمير منطقة تبوك نوه خلال الجلسة بالنجاح الكبير والتعامل المحكم الذي حققته المملكة بتوجيه مباشر ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- لمواجهة جائحة كورونا وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار وتبعات الفيروس، كما أعرب سموه باسم أعضاء المجلس عن شكره للجهود الجبارة والعمل باقتدار التي بذلها العاملون في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس واستعرض توصيات اللجان ومنها: اطلاع المجلس على نتائج جولات اللجان الميداني التي سبق أن شكلها من أعضائه المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، والتوجيه بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة, إلى جانب مناقشة عدد من النقاط الأخرى والتوجيه حيالها باللازم.كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة والعمل على هيكلة لجنة شؤون الاسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها، مع أهمية عقد دروس عمل لتوعية المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة,وأكد المجلس أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة.// انتهى //17:25ت م0193

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