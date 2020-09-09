شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطلق خدمة «مؤهل» للاستعلام عن المؤهلات الأكاديمية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء خدمة "مؤهل" ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية (جامعة) . وتمنح هذه الخدمة المؤسسات التعليمية قدرة من التمكين والجودة في الأداء، والاستفادة من البيانات المتاحة، وتوظيفها بما يعين أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص من صناعة قرارات تدعم مخرجات التعليم في المملكة.

وأكد د. آل الشيخ في كلمته خلال حفل إطلاق خدمة مؤهل على أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي من أهمها السعي نحو التحوّل الرقمي وأتمتة الإجراءات في الأجهزة الحكومية وتعزيز جوانب الحوكمة، وإجراءات ضبط الجودة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعموم المستفيدين من كل شرائح المجتمع.

وأضاف الوزير آل الشيخ أن خدمة "مؤهل" ستغطي كذلك بيانات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تضم 115 ﻛﻠﻴﺔ تقنية، و31 كلية تقنية عالمية، و97 معهداً تدريبياً صناعياً، و33 ﻣﻌﻬﺪاً للشراكات الإستراتيجية، كما ستدرج في هذه المنظومة أكثر من 910 منشآت تدريبية تخص القطاع الأهلي، مشيراً إلى أنها ستتيح البيانات الدراسية، مثل تخصصات الخريجين ومعدلاتهم التراكمية، ودرجاتهم العلمية أمام القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إسهامها في تدقيق البيانات لمساعدة جهات التوظيف في اتخاذ قرارات توظيف خريجي منظومة التعليم والتدريب.

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وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي د.عبدالرحمن الخريف أن خدمة مؤهل ستسهم -بمشيئة الله- في توفير البيانات والمعلومات المهمة للقطاعين العام والخاص، والتي ستكون أداة أساسية في المواءمة بين مخرجات مؤسساتنا التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنه إلى فترة قريبة كانت البيانات التي تتعلق بجانب العرض في سوق العمل (بيانات الخريجين والباحثين عن عمل) تحتاج إلى أداة لتوثيقها، مؤكداً أنه بحمد الله انتهت وزارة التعليم من تطوير تلك الأداة من خلال خدمة مؤهل.