شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين استهداف موكب نائب رئيس أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت الأمانة العامة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الأمانة العامة تضامنها مع أفغانستان في مواجهة ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف بجميع تجلياتها.
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