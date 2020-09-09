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«التعاون الإسلامي» تدين استهداف موكب نائب رئيس أفغانستان

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الهجوم الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، في العاصمة الأفغانية كابل ، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الأمانة العامة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها مع أفغانستان في مواجهة ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف بجميع تجلياتها.

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