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تكافل تودع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مدارس تعليم تبوك
تمثل إعانات الفصل الدراسي الأول
متابعات الخليج 365 - واس
أودعت مؤسسة تكافل الخيرية اليوم مبالغ إعانات الفصل الدراسي الأول في حسابات مدارس تعليم تبوك، وذلك لتسليمها للطلاب والطالبات المستحقين لدعم المؤسسة.
تكافل تدعم 9450 طالباً وطالبة
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن إعانات الفصل الدراسي الأول شملت نحو 9450 طالباً وطالبة يدرسون في أكثر من 682 مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي 4,725,000 ريال ، ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المستحقين في منطقة تبوك وبدعم سخي من القيادة الحكيمة.
وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، وتم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تسجيل الطلاب في تكافل
يذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج ” تكافل ” يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب والطالبات المستحقين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية.
وتقدم ” تكافل ” عددا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين، لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.
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