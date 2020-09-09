شكرا لقرائتكم خبر هيئة التراث تبحث مجالات التعاون والدعم مع الهواة والرحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، مع عدد من الرحالة والهواة المهتمين بالتراث في لقاء عن بعد نظمته الهيئة عبر منصة «ويبيكس»، مجالات التعاون والدعم.

وأكد الحربش للهواة والرحالة أنهم ركيزة تعتمد عليها الهيئة في الاهتمام بالتراث ورفع الوعي بقيمته الوطنية والثقافية والاقتصادية، وهم من تعول عليهم الهيئة في توعية الناس بالمحافظة على التراث والاعتزاز والارتباط به. كما تطرق إلى دور الهواة والرحالة في إبراز التراث والتعريف به والحفاظ عليه، ورؤية الهيئة في دعم وتطوير هذا النشاط. واستعرض نتائج استطلاع أعدته الهيئة لقياس مستوى الوعي المجتمعي بالتراث، ومعلومات عامة عن تراث المملكة.

كما تم الاتفاق على آلية للتواصل بين الهيئة والهواة والرحالة.

وتخلل اللقاء استعراض تطلعات المهتمين بالتراث والآثار في المملكة.